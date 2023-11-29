إصابة العمار العضلية تتجدد

إصابة العمار العضلية تتجدد
التاريخ
11/29/2023 2:17:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الأهلي، عبدالله العمار تعرضه لإصابة عضلية، ستبعده عن فريقه خلال الفترة المقبلة، سيخضع خلالها لبرنامج علاجي، وآخر تأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب إلى إصابة عضلية، إذ سبق وأن غاب عن عدة مباريات لذات السبب. وسيغيب عن مواجهة أبها اليوم، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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