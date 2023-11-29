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إصابة العمار العضلية تتجدد

11/29/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الأهلي، عبدالله العمار تعرضه لإصابة عضلية، ستبعده عن فريقه خلال الفترة المقبلة، سيخضع خلالها لبرنامج علاجي، وآخر تأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب إلى إصابة عضلية، إذ سبق وأن غاب عن عدة مباريات لذات السبب. وسيغيب عن مواجهة أبها اليوم، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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