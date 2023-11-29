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إسباني خبير يدير الهلال

11/29/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) عين نادى الهلال الإسباني ستيف كالزادا رئيسا تنفيذيا له، خلفا للمهندس عبد الله الجربوع، على أن يباشر أعماله مطلع العام المقبل.
ويحمل كالزادا خبرات واسعة، إذ عمل في كثير من المناصب القيادية لدى عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، ويعد واحدا من أشهر المسوقين الرياضيين.
وتزخر مسيرة كالزادا المستمرة لأكثر من عقدين بالعديد من الخبرات القيادية التنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في برشلونة عام 2002، ثم تولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم منذ 2019.

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