إسباني خبير يدير الهلال

(MENAFN
- Al Watan) عين نادى الهلال الإسباني ستيف كالزادا رئيسا تنفيذيا له، خلفا للمهندس عبد الله الجربوع، على أن يباشر أعماله مطلع العام المقبل.
ويحمل كالزادا خبرات واسعة، إذ عمل في كثير من المناصب القيادية لدى عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، ويعد واحدا من أشهر المسوقين الرياضيين.
وتزخر مسيرة كالزادا المستمرة لأكثر من عقدين بالعديد من الخبرات القيادية التنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب المدير التجاري ومسؤول التسويق في برشلونة عام 2002، ثم تولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم منذ 2019.
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