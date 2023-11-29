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الأهلي والهلال لنهائي الطائرة

11/29/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ الأهلي والهلال نهائي لعبة الكرة الطائرة للرجال، بدورة الألعاب السعودية في نسخته الثانية، الذي سيقام غدا بعد تغلب الأول على الاتحاد، وتفوق الثاني على النصر بذات النتيجة 3 /صفر، في مواجهتي نصف النهائي، ليكرر الفريقان مواجهتهما في نهائي النسخة الأولى الموسم الماضي.

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