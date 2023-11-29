الأهلي والهلال لنهائي الطائرة

الأهلي والهلال لنهائي الطائرة
التاريخ
11/29/2023 2:17:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) بلغ الأهلي والهلال نهائي لعبة الكرة الطائرة للرجال، بدورة الألعاب السعودية في نسخته الثانية، الذي سيقام غدا بعد تغلب الأول على الاتحاد، وتفوق الثاني على النصر بذات النتيجة 3 /صفر، في مواجهتي نصف النهائي، ليكرر الفريقان مواجهتهما في نهائي النسخة الأولى الموسم الماضي.
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