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بغدادي: كأس أمريكا امتداد للأحداث الرياضية الكبرى بالمملكة

11/29/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية سامية بغدادي، أن استضافة المملكة لسباق القوارب الشراعية التمهيدي الثاني لكأس أمريكا لليخوت في نسخته الـ 37 يأتي امتدادًا لجملة من الأحداث الرياضية الكبرى التي نجحت المملكة في احتضانها وتنظيمها خلال الفترة الماضية، لاسيما أن المملكة تمتلك إرثًا بحريًا مميزًا يجعلها تنافس الجميع على استضافة أي حدث عالمي كبير، مشيرة إلى أن البطولة تسهم في إلهام الرياضيين السعوديين في الألعاب البحرية، وتسهم في تحقيق المستهدفات والنمو المستمر لها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بسباق القوارب الشراعية التمهيدي الثاني لكأس أمريكا لليخوت في نسخته الـ (37)، الذي عُقد في نادي اليخوت بجدة، وينظمه الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بالتعاون مع وزارة الرياضة لأول مرة على البحر الأحمر، خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى الثاني من ديسمبر 2023 المقبل بمشاركة 6 فرق.
وشارك في المؤتمر الصحفي جميع قادة الفرق المشاركة وهي: حامل لقب البطولة فريق الإماراتية ممثل نيوزيلندا، إلى جانب فرق إينيوس من بريطانيا، وفريق أمريكان ماجيك ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل إيطاليا فريق روزا برادا بيريلي، إضافة إلى فريق ألينغي ريد بول راسينغ ممثل سويسرا، وفريق أورينت أكسبريس راسينغ من فرنسا.
وأكد قائد فريق نيوزيلندا بيتر بيرلينق أن رياضة الإبحار هي رياضة عالمية، لذلك هو متحمس للإبحار في المملكة على مياه البحر الأحمر في جدة، حيث الرياح القوية بهذا الوقت من العام، وتمثل تحديا وفرصة بذات الوقت لجميع المتسابقين للفوز بالسباق التمهيدي الثاني لكأس أمريكا بنسخته السابعة والثلاثين، ولما يحمله فوزهم بهذا السباق من ثقة كبيرة وحماس للفوز بكأس أمريكا للمرة الثالثة على التوالي بنسخته السابعة والثلاثين في برشلونة عام 2024.
من جانبه، عَـد البريطاني بين انزلي قائد فريق إينيوس الاستثمار في الرياضة العالمية بالمملكة خاصة بعد استضافتها العديد من الأحداث العالمية، بالإنجاز الكبير، قائلاً: ((من الرائع أن يكون كأس أمريكا في البحر الأحمر من ضمن هذه الأحداث، لا سيما وأن هذه الاستضافات تُعزز من الثقافة الرياضية كافة)).

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