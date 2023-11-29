الوحدة يركز على التكتيك
التاريخ
11/29/2023 2:17:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الوحدة، اليوناني جيورجوس دونيس، تدريبات فريقه لمواجهة الرائد السبت المقبل؛ لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على النواحي الفنية، مطبقًا عددًا من الجمل التكتيكية.
MENAFN29112023000089011017ID1107510843
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.