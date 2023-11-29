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سلمان للإغاثة ينفذ برامج في 4 دول

11/29/2023 2:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إنسوام بجمهورية غانا، وذلك خلال المدة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023م. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 847 فردا، وصرف 173 نظارة طبية، وإجراء 97 عملية جراحية، إلى جانب توزيع 551 أدوية علاجية.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن هذه المرة الأولى التي يقوم بها المركز بتنفيذ برنامج طبي تطوعي في جمهورية غانا.
أفغانستان
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية في مديرية جُلران بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية على متضرري الزلزال في ولاية هرت. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم.
اليمن
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب وعلاج الألم في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، والمنفذ خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023م، بمشاركة 11 متطوعا من كافة التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 11 شخصاً وإجراء 5 عمليات جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد .
وأشاد محافظ المهرة محمد علي ياسر بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تدخلاته في عدد من المشاريع وما يقدمه من برامج وأعمال إنسانية وإغاثية في المحافظة، مشيرا إلى أن ما تقدمه المملكة من دور إغاثي وإنساني ومشاريع تنموية وخدمية عبر المركز هي محل تقدير واعتزاز السلطة المحلية، مقدما شكره للطاقم الطبي التطوعي لجهودهم وتفانيهم. ويأتي هذا المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق والتخفيف عنهم جرَّاء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
مشروع مسام
كما تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2023م، من انتزاع 694 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 102 لغم مضاد للدبابات، و588 ذخيرة غير منفجرة. ونزع فريق "مسام" لغماً واحداً مضاداً للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية هجر بمحافظة الضالع نزع الفريق لغماً واحداً مضادا للدبابات و32 ذخيرة غير منفجرة.
كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 164 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ونزع لغمين مضادين للدبابات و140 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، ونزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب.
وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد في مديرية عين، وفي مديرية عسيلان تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و 24 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد بمديرية ذباب. وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر نوفمبر إلى 3.039 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 423 ألفاً و36 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
موريتانيا
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة روصو بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي نُفذ خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر 2023م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4.132 حالة، وإجراء 367 عملية جراحية، إلى جانب صرف 875 نظارة طبية. ويأتي في إطار المشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.

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