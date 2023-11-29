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الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة

11/29/2023 2:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله الصباح، بأن حالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة، ولايزال يتلقى العلاج اللازم. وأضاف: يهيب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد، من مصادرها الرسمية، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمن على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

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