الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة

الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة
التاريخ
11/29/2023 2:17:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله الصباح، بأن حالة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة، ولايزال يتلقى العلاج اللازم. وأضاف: يهيب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد، من مصادرها الرسمية، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يمن على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.
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