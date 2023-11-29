الصحة العالمية تؤكد حاجة قطاع غزة للكثير من المساعدات الطبية

(MENAFN
- Al Watan) رحبت منظمة الصحة العالمية بتمديد الهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين من الجانبين التي سمحت بدخول أكثر من أربعة آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الطبية، وإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى جنوب القطاع.
وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن هذه الإمدادات غير كافية في ظل اكتظاظ الملاجئ بالنازحين وبدء انتشار الأمراض وانتشار الجوع ووجود أعداد هائلة من المصابين والجرحى، وما زال هناك الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة والمساعدات اللازمة لقطاع غزة.
ودعا إلى تمديد وقف إطلاق النار بما يسمح بوصول المزيد من المساعدات وتخفيف المعاناة عن السكان المدنيين، مطالبًا دول العالم بتوفير التمويل اللازم لمعالجة مشكلات التغير المناخي.
وقال:" إن 3,5 مليارات شخص أي نصف سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة لمخاطر تغير المناخ، وقد شهد العالم خلال العام الجاري الفيضانات الكارثية التي ضربت ليبيا والقرن الأفريقي وغيرها من بلدان العالم، وسجلت البرازيل هذا الأسبوع أعلى درجات الحرارة على الإطلاق، وقد ازدادت الأمراض بنسبة 70% خلال عقدين بين السكان، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض والأوبئة.
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