-->

Thursday, 30 November 2023 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية تؤكد حاجة قطاع غزة للكثير من المساعدات الطبية

11/29/2023 2:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) رحبت منظمة الصحة العالمية بتمديد الهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين من الجانبين التي سمحت بدخول أكثر من أربعة آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الطبية، وإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى جنوب القطاع.
وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن هذه الإمدادات غير كافية في ظل اكتظاظ الملاجئ بالنازحين وبدء انتشار الأمراض وانتشار الجوع ووجود أعداد هائلة من المصابين والجرحى، وما زال هناك الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة والمساعدات اللازمة لقطاع غزة.
ودعا إلى تمديد وقف إطلاق النار بما يسمح بوصول المزيد من المساعدات وتخفيف المعاناة عن السكان المدنيين، مطالبًا دول العالم بتوفير التمويل اللازم لمعالجة مشكلات التغير المناخي.
وقال:" إن 3,5 مليارات شخص أي نصف سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة لمخاطر تغير المناخ، وقد شهد العالم خلال العام الجاري الفيضانات الكارثية التي ضربت ليبيا والقرن الأفريقي وغيرها من بلدان العالم، وسجلت البرازيل هذا الأسبوع أعلى درجات الحرارة على الإطلاق، وقد ازدادت الأمراض بنسبة 70% خلال عقدين بين السكان، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض والأوبئة.

MENAFN29112023000089011017ID1107510839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث