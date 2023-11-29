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تحسين للمشهد الحضري بالجبيل والنعيرية

11/29/2023 2:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام 2023، أعمال تحسين المشهد الحضري وتفعيل جودة الحياة بمحافظة الجبيل، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتطبيق مفهوم الأنسنة عبر تطوير الخدمات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها.
كما تواصل الأمانة حاليًا أعمال السفلتة لعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية بالأحياء السكنية بمحافظة النعيرية، حيث انتهت من سفلتة 42.000 متر مربع، وتركيب 5000 متر طولي من الأرصفة بالشوارع المستهدفة، للأحياء الجديدة للمحافظة منها ((الربيع، الخليج، الروضة))، إضافةً إلى الانتهاء من أعمال الردم والتسوية لتلك الشوارع.
وتهدف الأمانة من هذه الأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة، وتحسين وتطوير البنية التحتية لمحافظات المنطقة والارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها.

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