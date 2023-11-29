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390 طالبا يتأهلون لإبداع

11/29/2023 2:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، اليوم، تأهل 390 طالبا وطالبة إلى المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ((إبداع 2024))، وذلك بعد رفع مشاريعهم على موقع موهبة، وتقييمها من قِبل أكثر من 70 عضوا من لجنة التحكيم، المكونة من أساتذة الجامعات والباحثين في الجهات البحثية. ويستعد الطلبة المتأهلون في المرحلة الرابعة إلى المنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ((إبداع 2024))، التي ستقام خلال الفترة 8 - 19 ديسمبر المقبل في كل من الرياض وجدة والدمام.
ويتضمن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، والمرحلة الثانية المكونة من معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيا، ورفعها على موقع موهبة، ثم تشمل المرحلة الثالثة التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من المختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الرابعة التي تشتمل على تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في ثلاث مدن، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين معلومات مشاريعهم، ثم المرحلة الخامسة الخاصة بإقامة معرض ((إبداع للعلوم والهندسة)) خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2024 في جامعة الملك سعود بالرياض، ثم المرحلة السادسة والأخيرة التي تشمل الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة ((آيسف))، ثم المشاركة في آيسف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2024.

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