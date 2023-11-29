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جولات تفتيشية بسوق أسماك جدة

11/29/2023 2:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بسوق السمك المركزي بجدة اليوم, جولات تفتيشية ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة وبمشاركة أعضاء الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالمنطقة، تحرص على تمكين الصيادين وتجار المزارع السمكية من السوق وفق الضوابط والشروط الفنية والصحية، من خلال حفظ ما يدخل إلى الأسواق وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات اللازمة لكل جهة بما لديها من أنظمة وقوانين.
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر تم إنشاؤه بهدف معالجة التستر التجاري في جميع القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.

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