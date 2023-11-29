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التغيرات المناخية تكبّد العالم خسائر سنوية بـ 1.5 تريليون دولار

11/29/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشفت دراسة حديثة أن العالم يخسر 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل الـ 1.5 تريليون دولار أمريكي، وذلك جراء التغيرات المناخية.

ونقل موقع "نوفاتيك" عن الدراسة التي نشرتها جامعة "ديلاوير" الأمريكية، أن "تأثيرات تغير المناخ تتجاوز الخسائر المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تمتد إلى الاستثمار الرأسمالي، ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي مخزون الدولة من رأس المال المصنع مثل الطرق والمباني والآلات والمعدات".

وبيّن الموقع في تقريره أنه: "عندما يتم الجمع بين الناتج المحلي الإجمالي المفقود وخسائر رأس المال، نكتشف أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تكبّدت خسارة إجمالية قدرها 21 تريليون دولار منذ اعتماد اتفاقية ريو.

ولا تتوقف تداعيات التغيرات المناخية على الأوضاع الاقتصادية للدول بل تتعدى ذلك لتمس شرائح واسعة من المجتمعات، حيث قال تقرير لمنظمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) نُشر الثلاثاء، إن 27 مليون طفل عانوا من الجوع عام 2022 بسبب تغير الطقس في عدة دول.

ويمثّل هذا العدد بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، زيادة كبيرة بنسبة 135 في المئة عن العام 2021.

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