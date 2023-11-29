الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من القدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء ثلاثة مواطنين من مناطق نتفرقة بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي سمير سرحان من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصي المبارك، عقب اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته، ومدير الحراسة في جامعة القدس نافذ جفال وابنه محمد، في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

كما استدعت قوات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر رمزي العباسي لمركز توقيف "المسكوبية" بعد الإفراج عنه عقب انتهاء محكوميته.



