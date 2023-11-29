الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من القدس المحتلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء ثلاثة مواطنين من مناطق نتفرقة بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي سمير سرحان من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصي المبارك، عقب اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته، ومدير الحراسة في جامعة القدس نافذ جفال وابنه محمد، في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
كما استدعت قوات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر رمزي العباسي لمركز توقيف "المسكوبية" بعد الإفراج عنه عقب انتهاء محكوميته.
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