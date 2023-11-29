اشتية يبحث مع منظمة أطباء بلا حدود تعزيز تقديم الرعاية والخدمات الصحية لأبناء شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، تعزيز تقديم الرعاية والخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال رئيس الوزراء: "الوضع في قطاع غزة خطير جدا، والمقلق هو عدد الإصابات الكبير في ظل صعوبة تقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وخروج العديد من المشافي عن العمل وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود ونقص الإمدادات الطبية".

وشدد اشتية على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء قطاع غزة.

ودعا رئيس الوزراء، الأطباء حول العالم للخروج برسالة موحدة لكشف جرائم الاحتلال، والتضامن مع شعبنا والمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري ودائم.

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