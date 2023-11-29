اشتية يبحث مع منظمة أطباء بلا حدود تعزيز تقديم الرعاية والخدمات الصحية لأبناء شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، تعزيز تقديم الرعاية والخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال رئيس الوزراء: "الوضع في قطاع غزة خطير جدا، والمقلق هو عدد الإصابات الكبير في ظل صعوبة تقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وخروج العديد من المشافي عن العمل وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود ونقص الإمدادات الطبية".
وشدد اشتية على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء قطاع غزة.
ودعا رئيس الوزراء، الأطباء حول العالم للخروج برسالة موحدة لكشف جرائم الاحتلال، والتضامن مع شعبنا والمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري ودائم.
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