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أسماء الدفعة السادسة من المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم

11/29/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أسماء الدفعة السادسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم، مساء اليوم الأربعاء، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

وأفاد البيان بأن جميع المعتقلات، تم اعتقالهن بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باستثناء المعتقلة أسماء أبو تكفة من داخل أراضي الـ48.

وضمت القائمة 15 معتقلة و15 طفلا معتقلا، وهم:

المعتقلات:

1- هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس

2- خديجة احمد إبراهيم أبو غالية- القدس

3- مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل

4- لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل

5- رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل

6- سهير إسماعيل موسى برغوثي - رام الله

7- عهد باسم محمد تميمي- رام الله

8- دانيا صقر محمد حناتشة- رام الله

9- أسماء حسن موسى أبو تكفة-أراضي الـ48

10- آلاء شكري محمود شحادة-أراضي الـ48

11- عدن عودة إبراهيم الطوري- أراضي الـ48

12- فاطمة شاهر فارس بلعوم-أراضي الـ48

13- ندين منيف محمد شبلي-أراضي الـ48

14- ريتا سليم حسين مراد- أراضي الـ48

15- لنا نادر محمود أبو صلاح- أراضي الـ48

الأطفال:

1- عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس

2- نور الدين عامر أحمد أبو جمعة- القدس

3- نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس

4- محمد وائل علي جاد الله-القدس

5- هارون هاني علي علقم- القدس

6- عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس

7- عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايدة-بيت لحم

8- كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم

9- أحمد كمال أحمد العمور- بيت لحم

10- يحيى محمد مبتسم ارحيمية- رام الله

11- مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله

12- محمد أسامة مصطفى محاميد- جنين

13- أوس ربيع كايد خضر- جنين

14- عبد الرحمن عمر عزات حنفية-أريحا

15- إبراهيم أحمد بدر زماعرة- الخليل


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