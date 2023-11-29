أسماء الدفعة السادسة من المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أسماء الدفعة السادسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم، مساء اليوم الأربعاء، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".
وأفاد البيان بأن جميع المعتقلات، تم اعتقالهن بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باستثناء المعتقلة أسماء أبو تكفة من داخل أراضي الـ48.
وضمت القائمة 15 معتقلة و15 طفلا معتقلا، وهم:
المعتقلات:
1- هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس
2- خديجة احمد إبراهيم أبو غالية- القدس
3- مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل
4- لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل
5- رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل
6- سهير إسماعيل موسى برغوثي - رام الله
7- عهد باسم محمد تميمي- رام الله
8- دانيا صقر محمد حناتشة- رام الله
9- أسماء حسن موسى أبو تكفة-أراضي الـ48
10- آلاء شكري محمود شحادة-أراضي الـ48
11- عدن عودة إبراهيم الطوري- أراضي الـ48
12- فاطمة شاهر فارس بلعوم-أراضي الـ48
13- ندين منيف محمد شبلي-أراضي الـ48
14- ريتا سليم حسين مراد- أراضي الـ48
15- لنا نادر محمود أبو صلاح- أراضي الـ48
الأطفال:
1- عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس
2- نور الدين عامر أحمد أبو جمعة- القدس
3- نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس
4- محمد وائل علي جاد الله-القدس
5- هارون هاني علي علقم- القدس
6- عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس
7- عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايدة-بيت لحم
8- كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم
9- أحمد كمال أحمد العمور- بيت لحم
10- يحيى محمد مبتسم ارحيمية- رام الله
11- مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله
12- محمد أسامة مصطفى محاميد- جنين
13- أوس ربيع كايد خضر- جنين
14- عبد الرحمن عمر عزات حنفية-أريحا
15- إبراهيم أحمد بدر زماعرة- الخليل
MENAFN29112023000205011050ID1107510823