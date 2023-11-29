الإعلان عن ارتقاء الشهيدين زبيدي وحنون في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين ومخيمها عبر مكبرات الصوت في المساجد، مساء اليوم الأربعاء، الشهيدين محمد جمال زبيدي ووسام زياد حنون من مخيم جنين، اللذين استُشهدا خلال العدوان على جنين ومخيمها.
وقالت مصادر، إن مكبرات الصوت في المساجد نعت الشهيدين زبيدي وحنون اللذين استُشهدا خلال عدوان الاحتلال على جنين، موضحا أن قوات الاحتلال اختطفت جثمانيهما.
وكان استشهد ظهر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفلان آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما)
نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما.
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