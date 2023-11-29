الإعلان عن ارتقاء الشهيدين زبيدي وحنون في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين ومخيمها عبر مكبرات الصوت في المساجد، مساء اليوم الأربعاء، الشهيدين محمد جمال زبيدي ووسام زياد حنون من مخيم جنين، اللذين استُشهدا خلال العدوان على جنين ومخيمها.

وقالت مصادر، إن مكبرات الصوت في المساجد نعت الشهيدين زبيدي وحنون اللذين استُشهدا خلال عدوان الاحتلال على جنين، موضحا أن قوات الاحتلال اختطفت جثمانيهما.

وكان استشهد ظهر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفلان آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما)

نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعدمت الطفلين الغول وأبو الوفا بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر خلال تواجدهما في حي البساتين، وتركتهما ينزفان، حيث منعت المواطنين والمسعفين من الوصول إليهما وإسعافهما.



