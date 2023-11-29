الرئيس لولا يجتمع مع محمد بن سلمان في الرياض

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
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الرياض – استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، محمد بن سلمان، مساء يوم الثلاثاء (28)، الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا والوفد المرافق، في القصر الملكي في الرياض.
وزيرا الطاقة يوقّعان اتفاقًا في القطّاع.
وخلال اللقاء، قام وزير الطاقة والمعادن البرازيلي، أليكساندر سيلفيرا، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، بالتوقيع على اتفاقٍ في القطّاع الطاقيّ. علمًا بأنّ زيارة لولا للعاصمة السعودية ستمتدّ حتى يوم الأربعاء (29).
ومن المُقرَّر أن يتوجَّه لولا بعد الرِّياض إلى الدَّوحة، ثم إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ لعام 2023 (كوب28). ليكمل من بعد ذلك رحلته إلى العاصمة الألمانية برلين.
ترجمته إلى البرتغالية: يارا عثمان.
ريكاردو ستوكرت/ رئاسة البرازيل.
ريكاردو ستوكرت/ رئاسة البرازيل.
MENAFN29112023000213011057ID1107510802
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