الرئيس لولا يجتمع مع محمد بن سلمان في الرياض

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

الرياض – استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، محمد بن سلمان، مساء يوم الثلاثاء (28)، الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا والوفد المرافق، في القصر الملكي في الرياض.

وزيرا الطاقة يوقّعان اتفاقًا في القطّاع.

وخلال اللقاء، قام وزير الطاقة والمعادن البرازيلي، أليكساندر سيلفيرا، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، بالتوقيع على اتفاقٍ في القطّاع الطاقيّ. علمًا بأنّ زيارة لولا للعاصمة السعودية ستمتدّ حتى يوم الأربعاء (29).

ومن المُقرَّر أن يتوجَّه لولا بعد الرِّياض إلى الدَّوحة، ثم إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ لعام 2023 (كوب28). ليكمل من بعد ذلك رحلته إلى العاصمة الألمانية برلين.

ترجمته إلى البرتغالية: يارا عثمان.

ريكاردو ستوكرت/ رئاسة البرازيل. ريكاردو ستوكرت/ رئاسة البرازيل.