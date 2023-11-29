رجل أعمال مغربي يؤسس شركة لمستحضرات التجميل في البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – في عام 2014 قرر رجل الأعمال الخمسيني يوسف حرملي المولود في مدينة آسفي الساحلية في غرب المغرب أن يؤسس شركة“زينة” (Zeena) المختصة بترويج المستحضرات التجميلية المغربية في البرازيل.

ولهذا الغرض أحضر رجل الأعمال الحائز على شهادة في السينما والفنون الجميلة مستحضرين عضويين ونباتيين ومستدامين بيئيًا للعناية بالبشرة والشعر إلى البرازيل، وكان كله ثقة بأنهما سيحققان نجاحًا بين البرازيليات. واليوم تحولت الثقة إلى يقين وأصبح بالإمكان شراء زيت الأرغان وطين“رسول” (Rhassoul) من أي منطقة في البرازيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة .

الطين يُباع تحت اسم العلامة التجارية“زينة”

ويقول يوسف إن“إقبال البرازيليات على مستحضراتي كان كبيرًا منذ البداية لأنني دخلت في هذا المجال في التوقيت الصحيح. ففي ذلك الوقت كانت الكثير من النساء قد توقفن عن استخدام المواد الكيميائية لتمليس شعرهن وأصبحن أكثر اهتمامًا بالمحافظة على صحته، لذلك كن يبحثن عن منتجات طبيعية للإعتناء بشعرهن”.

وقبل نحو عام واحد من البدء باستيراد المستحضرات من المغرب كان يوسف قد حاول بيع منتج آخر في السوق البرازيلية وهو عبارة عن زيت مستورد من تركيا، لكن لم يشهد هذا العمل ازدهارًا. ولهذا السبب قرر رجل الأعمال المغربي منذ تسع سنوات مضت أن يغير مجال عمله.

ويستذكر رجل الأعمال إنه“في تلك الفترة كانت السوق تمر بأزمة خفيفة وكانت مستحضرات التجميل من بين السلع القليلة التي لا تزال على قائمة المشتريات، لذا استثمرت بمفردي نحو 9 آلاف دولار وبدأت باستيرادها. كان الطين يحظى بشعبية واسعة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في ذلك الوقت، لكنه لم يكن معروفًا على نطاق واسع هنا”.

وطين“رسول” هو منتج مغربي بامتياز ويمكن استخدامه للعناية بالبشرة والشعر والأظافر. ويؤكد يوسف إن“الطين يُستورد على شكل حجارة نطحنها هنا حتى تأخذ الشكل النهائي للمستحضر. وبعد شراء المنتج من موقعنا الإلكتروني يمكن مزجه مع الشامبو وكريمات الشعر لتعزيز عملية التنظيف”.

زيت الأرغان يغذي الشعر

أما زيت الأرغان الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد فهو يتمتع بوظيفة أساسية تتمثل في ترطيب خصلات الشعر وتغذيتها. ويوضح يوسف إن الزيت الذي يُباع في البرازيل بشكل عام يحتوي على تركيز 2 بالمئة فحسب من المادة الخام، أما منتج“زينة” (Zeena) فيحتوي على 30 مل من الأرغان النقي. فالزيت المستورد من المغرب لا يمر بأي عملية تصنيعية قبل بيعه للبرازيليين.

ويجدر الذكر أن رجل الأعمال المغربي اعتاد على العيش بعيدًا عن موطنه الأصلي، فهو نشأ في فرنسا وعاش فيها لسنوات عدة، ثم انتقل للسكن في دول أخرى مثل اليونان والبرتغال لمتابعة تدريبه المهني قبل أن يصل إلى البرازيل التي شكل مناخها دافعًا أساسيًا حفزه على العيش فيها.

ويقول يوسف إنه“تملكتني الرغبة في العيش في البرازيل لفترة من الزمن قبل قدومي منذ 14 عامًا بحثًا عن حياة أكثر هدوءًا، وقررت أن آتي بمفردي لأستمتع بمغامرة العيش في بلد جديد”.

ويعتزم رجل الأعمال المغربي أن يطلق مجموعة جديدة في المستقبل تتألف من 6 منتجات مصنوعة من طين“رسول” وزيت الأرغان، ولهذا الغرض يبحث عن مستثمرين. ويتوسع يوسف قائلًا:“نحتاج أن نرصد استثمارًا بقيمة تتراوح بين 30 ألف و60 ألف دولار أميركي لإطلاق المنتجات الجديدة. تتألف هذه المجموعة من شامبو مصنوع من طين“رسول” وزيت الأرغان وكريم لترطيب الشعر وشامبو صلب وكريم للبشرة”.

تقرير بقلم ريبيكا فيتوري، خاص بوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

























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