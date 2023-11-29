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البنوك الكويتية حققت ثاني أعلى نمو خليجي بالإيرادات

11/29/2023 2:05:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية سجل مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي بنسبة 5.3% في الربع الثالث من 2023، ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 30.7 مليار دولار، مقابل 29.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023.
وأضاف التقرير أن نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك إيرادات غير الفوائد أدى إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات، وكان النمو على أساس ربع سنوي مدفوعا بتحسن الإيرادات بصفة عامة في جميع أنحاء دول الخليج خلال هذا الربع، باستثناء البنوك العمانية التي سجلت انخفاضا بنسبة 1.1% خلال هذا الربع.
وسجلت البنوك القطرية أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 9.2%، تليها البنوك الكويتية نسبته 7.9%، والإماراتية بنمو 5.1% على التوالي، كما أعلنت البنوك السعودية عن نمو قوي على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5% في الربع الثالث من العام 2023.
ونما إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الرابع على التوالي بدعم من النمو الذي سجلته معظم دول المنطقة، إذ وصل إجمالي إيرادات غير الفوائد إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2023، بنمو بلغت نسبته 4.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 29.8% على أساس سنوي.
القروض الممنوحة خليجياً
وذكر التقرير أن البنوك الخليجية شهدت الآثار الأولية لارتفاع تكاليف الإقراض بالربع الثالث من 2023، إذ انخفضت التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة في 3 من أصل 6 دول بالمنطقة مقارنة بالربع الثاني من 2023، إلا أن القيمة الإجمالية للقروض على مستوى دول التعاون شهدت نموا بنسبة 1.5% بدعم من مرونة نمو الإقراض في السعودية والإمارات.
ووصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.95 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وبلغ النمو على أساس ربع سنوي 1.5% أو ما يعادل نحو 28.9 مليار دولار.
وبالمثل، سجل إجمالي صافي القروض نموا أعلى قليلا بنسبة 1.6% خلال هذا الربع ليصل إلى 1.85 تريليون دولار، وكان النمو على أساس سنوي قويا بنسبة 6.8% لكل من صافي القروض وإجمالي القروض.
أما على صعيد السيولة، فارتفعت ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.34 تريليون دولار بعد انخفاض ودائع العملاء في قطر والبحرين وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الثالث على التوالي لتصل إلى 13.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مسجلة نموا بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 2.7 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار إلى تعزيز صافي الربح، وأدت زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 14.0% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى التأثير على معدل النمو الإجمالي إلى حد ما.
نسبة القروض إلى الودائع
ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من 80% للربع السادس على التوالي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 لتصل إلى 79.1%، مسجلة تحسنا هامشيا مقابل 79.0% المسجلة بنهاية الربع الثاني من العام 2023. ويعكس الأداء الجانبي نموا متكافئا تقريبا بين القروض وودائع العملاء خلال هذا الربع. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان الأداء مختلطا، إذ شهدت ثلاثة من أصل ستة دول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، وأظهرت البنوك المدرجة في السعودية أفضل معدل تحسنا بزيادة قدرها 100 نقطة أساس لتصل إلى 86.9% بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وهي ثالث أعلى نسبة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما شهدت البنوك القطرية أيضا نموا قدره 80 نقطة أساس، إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 89.0%، والتي تعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي متجاوزة البنوك العمانية التي احتلت مركز الصدارة في الربع الثاني من العام 2023، إلا انها سجلت أكبر انخفاض على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2023، أما البنوك البحرينية فقد شهدت تحسنا هامشيا خلال هذا الربع.
نمو قوي لصافي إيرادات الفوائد
شهد إجمالي صافي إيرادات الفوائد المعلنة من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي نموا للربع الثاني على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثالث من العام 2023، إذ وصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد إلى 21.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 20.0 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، مسجلا نموا بنسبة 5.6%. وشهدت البنوك الخليجية هذا النمو في الربع الثالث من العام 2023 على الرغم من وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند 3.7% مقابل 3.2% المسجلة في الربع الثاني من العام 2023.
وبالنسبة للنمو على أساس سنوي، بلغ نمو صافي إيرادات الفوائد 13.2%، مما يعكس التأثير المتزايد لرفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة متتالية في أعقاب رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة، وظل الاتجاه على أساس ربع سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا إلى حد كبير، حيث شهدت البنوك العمانية فقط انخفاضا خلال هذا الربع في حين سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نموا.
وجاءت البنوك القطرية في الصدارة بتسجيلها أعلى معدل نمو لصافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 10.8% لتصل إلى 3.5 مليارات دولار، تليها البنوك الكويتية والإماراتية بنمو بلغت نسبته 6.9% و5.5%، على التوالي.
وجاءت البنوك السعودية في المركز الثاني بنمو بلغت نسبته 3.8% ليصل صافي إيرادات الفوائد إلى 7.0 مليارات دولار، بما يتسق مع الإجمالي الذي سجلته البنوك المدرجة في الإمارات.

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