مجلس الزرقاء يخصص 3 ملايين دينار لصيانة وإنشاء مراكز صحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن المجلس طرح 4 عطاءات لصيانة وتوسعة المراكز الصحية في أبو الزيغان، والتطوير الحضري، والسخنة، والأزرق، وبدأ المقاول الذي رسا عليه العطاء العمل في هذه المراكز.



وبين الخضري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المجلس خصص العام الحالي مليونا و550 ألف دينار لصيانة المراكز الصحية وتحسين واقعها وتطوير المستشفيات الحكومية وإدامة عملها ، وأزيد من نصف مليون دينار لشراء أجهزة طبية لمستشفيي الزرقاء الحكومي والأمير فيصل بالرصيفة.



وأكد حاجة عدد من المناطق لإنشاء مراكز صحية جديدة فيها ومنها: منطقة الزواهرة، وبيرين، والطافح، وجبل فيصل في الرصيفة ، لافتاً إلى أن النية تتجه لإنشاء مركز صحي في منطقة أم رمانة ،حيث أن المجلس خصص 200 ألف دينار على موازنة العامين الحالي والمقبل لهذا المشروع .



وأشار إلى ضرورة السير بإجراءات إنشاء مركز صحي في منطقة الزواهرة قرب سجن بيرين ، حيث رصد مجلس المحافظة مبلغ 220 ألف دينار على موازنة العامين الحالي والمقبل لهذه الغاية، متوقعا أن يخدم المركز ربع مليون مواطن.



ولفت إلى البدء بتشغيل مركز صحي جديد في منطقة البتراوي، بتكلفة قدرها مئة ألف دينار، آملاً أن يتم خلال العام المقبل إنشاء مراكز صحية جديدة في الطافح، وحي شببب، وجريبا، وجبل الأمير فيصل في الرصيفة .



وأوضح أن المجلس خصص مبلغ 200 ألف دينار لشراء قطع أراضي لإنشاء مزيد من المراكز الصحية، حيث تشهد المحافظة زيادة ملحوظة في عدد السكان ، مثلما خصص المجلس مبلغ 130 ألف دينار، على موازنة العام المقبل، لصيانة المراكز الصحية في مناطق : السخنة، وبيرين، ووادي الحجر، والحلابات، والظليل، وحي حمزة.



وثمن موافقة وزارة الصحة بإنشاء مركز صحي متطور وشامل في موقع مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم ، إذ أن المجلس خصص مبلغ 650 ألف دينار لهذه الغاية.