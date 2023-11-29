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السفير العضايلة: القضية الفلسطينية وجه الحقيقة التاريخية التي لا تتغير

11/29/2023 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، إن القضية الفلسطينية ستبقى وجه الحقيقة التاريخية التي لا تتغير لأصحاب الأرض والحق.


وأضاف أنها مفتاح السلام والطريق إليه، وهي القاسم المشترك لثلاثية الأمن والسلام والاستقرار، التي لن تتحقق لشعوب المنطقة والعالم، دون حل هذه القضية المركزية حلا عادلا وشاملا.


وأشار، خلال فعالية نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى إنه في هذه اللحظة التي يتجسد فيها التضامن مع فلسطين وشعبها، تتابع شعوب العالم ما يتعرض له قطاع غزة من حرب عدوانية بشعة.


وقال إن هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية والمعادية لقيم الإنسانية وحقوقها وفي مقدمتها حق الحياة والعيش بأمان، يجب أن تحرك العالم أجمع لمواجهة هذه الحرب التي يقودها الاحتلال على غزة أرضا وشعبا.


وأشار العضايلة، في الفعالية التي حضرها مندوبو وممثلو الدول العربية، إلى رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والتي أكد فيها جلالته "أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وستستمر المملكة بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، وحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".


كما أشار العضايلة إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين وما يتطلبه ذلك من دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدا أن الأردن يواصل جهوده مع جميع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

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