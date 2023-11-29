الملكة: أطفال غزة المصابين بالسرطان عاشوا صراعين مع المرض والحرب

الملكة: أطفال غزة المصابين بالسرطان عاشوا صراعين مع المرض والحرب
التاريخ
11/29/2023 10:10:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورا من زيارتها اليوم الأربعاء مرضى قادمين من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان.
وكتبت الملكة: "أطفال غزة المصابين بالسرطان فقدوا حقهم بالعلاج وعاشوا صراعين مع المرض والحرب، من زيارتي اليوم لعدد منهم تم إخلاؤهم من غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان، ألف سلامة على قلوبهم".
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