خالد بن حمد : الإهتمام بالألعاب القتالية أثمر عن تحقيق إنجازات نوعية لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين تولي الألعاب القتالية، ومن بينها رياضة الملاكمة، اهتماما كبيرا أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات، وأن المملكة ماضية في تعزيز قاعدتها من لاعبي الملاكمة لتحقيق المزيد من النجاحات في الإستحقاقات القادمة.
جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر الوادي بمنطقة الرفاع الملاكم البريطاني العالمي أمير خان، بحضور سمو الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية وعبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة و فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية و راشد فليفل رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة.
ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالملاكم العالمي أمير خان الحائز على بطولة العالم عدة مرات بجانب العديد من الإنجازات الأولمبية، منوها بمسيرته الرياضية الرائعة ليشكل نموذجا للرياضيين الواعدين.
وأكد سموه حرص اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية على النهوض برياضة الملاكمة فنيا وتخريج العديد من الملاكمين لتمثيل المملكة، ورحب بالاستفادة من خبرة الملاكم العالمي أمير خان في إعداد خطط فنية لتطوير قدرات لاعبي منتخب الملاكمة والسعي لإبراز العديد من الوجوه الجديدة من اللاعبين بما يسهم في تعزيز النجاحات التي حققتها رياضة الملاكمة البحرينية، متمنيا سموه للملاكم أمير خان المزيد من التوفيق والنجاح.
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