خالد بن حمد : الإهتمام بالألعاب القتالية أثمر عن تحقيق إنجازات نوعية لمملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين تولي الألعاب القتالية، ومن بينها رياضة الملاكمة، اهتماما كبيرا أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات، وأن المملكة ماضية في تعزيز قاعدتها من لاعبي الملاكمة لتحقيق المزيد من النجاحات في الإستحقاقات القادمة.



جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر الوادي بمنطقة الرفاع الملاكم البريطاني العالمي أمير خان، بحضور سمو الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية وعبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة و فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية و راشد فليفل رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة.



ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالملاكم العالمي أمير خان الحائز على بطولة العالم عدة مرات بجانب العديد من الإنجازات الأولمبية، منوها بمسيرته الرياضية الرائعة ليشكل نموذجا للرياضيين الواعدين.



وأكد سموه حرص اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية على النهوض برياضة الملاكمة فنيا وتخريج العديد من الملاكمين لتمثيل المملكة، ورحب بالاستفادة من خبرة الملاكم العالمي أمير خان في إعداد خطط فنية لتطوير قدرات لاعبي منتخب الملاكمة والسعي لإبراز العديد من الوجوه الجديدة من اللاعبين بما يسهم في تعزيز النجاحات التي حققتها رياضة الملاكمة البحرينية، متمنيا سموه للملاكم أمير خان المزيد من التوفيق والنجاح.