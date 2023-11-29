وقعها سمو الشيخ خالد بن حمد.. مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية البحرينية ونظيرتها التونسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية مذكرة تفاهم مع نظيرتها التونسية، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وتدعيما للتعاون القائم بينهما في المجال الرياضي.



ووقع مذكرة التفاهم، من جانب اللجنة الأولمبية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومن جانب اللجنة الأولمبية التونسية رئيس مجلس الإدارة السيد محرز بوصيان، بحضور وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد فارس مصطفى الكوهجي.



وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية تونس الشقيقة، مؤكدا سموه أن توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين تشكل تعزيزا لتلك الروابط القوية وأواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين.



وأضاف سموه "تهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية النّشاط الرياضي وتطوير الحركة الأولمبية في كلا البلدين الشقيقين وتشمل الاتفاقية على التعاون في المجالات الفنية والطبية والعلمية والحوكمة وإعداد الرياضيين وتبادل المعسكرات التدريبية وتعزيز رياضة المرأة والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية وتنسيق الآراء والمواقف في الهيئات والمنظمات الرياضية".



وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن مذكرة التفاهم تتضمن الإطار التنفيذي للاتفاقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين، مؤكدا سموه أن التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية تونس الشقيقة يعكس النهج القائم لديهما في تكريس الرياضة بتعزيز المحبة والتضامن بين الشعوب والترويج للقيم الأولمبية النبيلة، معربا سموه عن خالص شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية التونسية السيد محرز بوصيان على إبرام هذه الاتفاقية التي تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز آفاق التعاون في المجال الرياضي بما ينعكس ايجابا على الحركة الرياضية في كلا البلدين الشقيقين متمنيا سموه لجمهورية تونس قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار.



وفي نهاية اللقاء قدم رئيس اللجنة الأولمبية التونسية هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.