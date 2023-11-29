وقعها سمو الشيخ خالد بن حمد.. مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية البحرينية ونظيرتها التونسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية مذكرة تفاهم مع نظيرتها التونسية، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وتدعيما للتعاون القائم بينهما في المجال الرياضي.
ووقع مذكرة التفاهم، من جانب اللجنة الأولمبية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومن جانب اللجنة الأولمبية التونسية رئيس مجلس الإدارة السيد محرز بوصيان، بحضور وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد فارس مصطفى الكوهجي.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية تونس الشقيقة، مؤكدا سموه أن توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين تشكل تعزيزا لتلك الروابط القوية وأواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف سموه "تهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية النّشاط الرياضي وتطوير الحركة الأولمبية في كلا البلدين الشقيقين وتشمل الاتفاقية على التعاون في المجالات الفنية والطبية والعلمية والحوكمة وإعداد الرياضيين وتبادل المعسكرات التدريبية وتعزيز رياضة المرأة والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية وتنسيق الآراء والمواقف في الهيئات والمنظمات الرياضية".
وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن مذكرة التفاهم تتضمن الإطار التنفيذي للاتفاقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين، مؤكدا سموه أن التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية تونس الشقيقة يعكس النهج القائم لديهما في تكريس الرياضة بتعزيز المحبة والتضامن بين الشعوب والترويج للقيم الأولمبية النبيلة، معربا سموه عن خالص شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية التونسية السيد محرز بوصيان على إبرام هذه الاتفاقية التي تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز آفاق التعاون في المجال الرياضي بما ينعكس ايجابا على الحركة الرياضية في كلا البلدين الشقيقين متمنيا سموه لجمهورية تونس قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس اللجنة الأولمبية التونسية هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
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