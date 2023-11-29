تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر قبالة اليابان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على متنها ستة أشخاص في البحر غرب اليابان، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل من أفراد الطاقم، في حين تم انتشال اثنين على الأقل من المياه.
وقال خفر السواحل الياباني إنه عثر على ما يبدو أنه حطام الطائرة "في-22 أوسبري"، وعلى الشخص الذي تم تأكيد وفاته لاحقًا على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من جزيرة "ياكوشيما"، فيما قال متحدث إن القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال تجمع معلومات عن الواقعة.
وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن شهود أن المحرك الأيسر للطائرة بدا وكأنه مشتعل بينما كانت تقترب من أحد المطارات للقيام بهبوط اضطراري رغم الطقس الصافي والرياح الخفيفة.
كانت طائرة أمريكية من طراز "أوسبري" سقطت في أغسطس الماضي قبالة ساحل شمال أستراليا أثناء نقل قوات خلال تدريب عسكري روتيني ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية، وقبلها سقطت طائرة أخرى في المحيط قبالة جزيرة "أوكيناوا" بجنوب اليابان في ديسمبر 2016 مما دفع الجيش الأمريكي لمنع الطائرة من التحليق مؤقتًا.
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