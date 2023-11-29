تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر قبالة اليابان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على متنها ستة أشخاص في البحر غرب اليابان، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل من أفراد الطاقم، في حين تم انتشال اثنين على الأقل من المياه.







وقال خفر السواحل الياباني إنه عثر على ما يبدو أنه حطام الطائرة "في-22 أوسبري"، وعلى الشخص الذي تم تأكيد وفاته لاحقًا على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من جزيرة "ياكوشيما"، فيما قال متحدث إن القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال تجمع معلومات عن الواقعة.







وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن شهود أن المحرك الأيسر للطائرة بدا وكأنه مشتعل بينما كانت تقترب من أحد المطارات للقيام بهبوط اضطراري رغم الطقس الصافي والرياح الخفيفة.







كانت طائرة أمريكية من طراز "أوسبري" سقطت في أغسطس الماضي قبالة ساحل شمال أستراليا أثناء نقل قوات خلال تدريب عسكري روتيني ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية، وقبلها سقطت طائرة أخرى في المحيط قبالة جزيرة "أوكيناوا" بجنوب اليابان في ديسمبر 2016 مما دفع الجيش الأمريكي لمنع الطائرة من التحليق مؤقتًا.