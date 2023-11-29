إنجاز البحرين تكشف عن خطط توسع وشراكات استراتيجية في الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة للعام الأكاديمي 2023-2024، بحضور 14 عضوا من أعضاء مجلس إدارتها. وتم تسليط الضوء على إنجازات المؤسسة ونجاحاتها وتطلعاتها ومبادراتها للعام المقبل، حيث تم الوصول إلى 149,768 طالب وطالبة للعام الدراسي 2022-2023، بدعم من أعضاء مجلس إدارة إنجاز البحرين والذين ساهموا بدور فعّال في إحداث تأثير ملموس على جيل شباب المستقبل. ‎

وقد تم التطرق في الاجتماع إلى التأثير الكبير لبرامج إنجاز البحرين على الطلبة حيث استفاد أكثر من 615,000 طالب وطالبة خلال السنوات الماضية، وتستعد المؤسسة لإشراك أكثر من 2500 متطوع ومرشد في العام الدراسي الحالي، وتوسيع نطاق عملها ليشمل أكثر من 300 مدرسة حكومية، و32 مدرسة خاصة، و11 جامعة.

كما تم تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المبادرات والشراكات خلال الاجتماع، بما في ذلك إطلاق إنجازCampus

، وبرنامج Code Tech بالتعاون مع بنك البحرين والكويت، و مبادرة جديدة مع شركة Reboot، ومشروع Dr. Earth ‎، وبرنامج انطلق الموسم الثاني بالشراكة مع بنك البحرين الوطني، وتوسيع برنامج توستماسترز، بدعم من شركة بابكو للتكرير.

ومن جانب آخر نوّهت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين عن مشاركة خمسة من أعضاء فريق إنجاز البحرين في مؤتمر جونير أتشيفمنت للقيادة العالمية 2023 في بانكوك - تايلاند، حيث هدف المؤتمر الى الابتكار الاستراتيجي وتوسيع خبرات التعلم المتمثل في تقديم 100 مليون تجربة تعليمية طلابية سنوياً حتى العام 2050.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت سموها خطط مسابقة ريادة الأعمال للشباب والمقرر عقدها في شهر فبراير 2024 في دولة قطر، والجدير بالذكر أن المؤسسة عملت على توسيع نطاق الوصول إلى فرص المنح الجامعية من خلال عقد الشراكات الرئيسية ، وتتضمن فعاليات كبرى مثل معرض التوظيف السنوي الذي سيقام في شهر يناير 2024، ومهرجان الشباب الذي سيُقام في شهر فبراير 2024، و هاكاثون Reboot المقرر عقده في شهر فبراير 2024.

وكجزء من خططها القادمة، ستقدم مؤسسة إنجاز البحرين أكثر من 26 فرصة عمل ((Internship بالتعاون مع شركاء مجلس الإدارة وشركات أخرى، لتوفير خبرة عملية قيمة لخريجي برنامج ESP الموهوبين.

وبالإشارة إلى الاجتماع السنوي، علّقت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين بالقول: "بينما ننطلق قدماً في مسيرة التمكين والابتكار في إنجاز البحرين، تلهمنا الإمكانات اللامحدودة والأفكار المبتكرة التي يمتلكها شبابنا، لذا فإننا نؤمن بأنه معاً يمكننا وضع مسار فعّال لمستقبل يحقق فيه الشباب أحلامهم وطموحاتهم، وإن التزامنا ببناء مجتمعات مزدهرة يبدأ برعاية تطلعات شباب اليوم وضمان إعدادهم جيداً ليكونوا قادة المستقبل".

خلال الاجتماع، أوضحت مؤسسة إنجاز البحرين تركيزها على دعم الأولويات في القطاعات الرقمية والتقنية، بما في ذلك برامج الروبوتات الجديدة، ومنصة الإرشاد، وأهمية التعاون مع رواد القطاع أمثال قوقل، والجمعية العامة، وبرمج.

وبالإشارة إلى النجاح الملحوظ الذي حققه برنامج "الشركة" الرائد التابع لمؤسسة إنجاز البحرين، فقد شارك فيه هذا العام 73 فريقاً مؤلفين من 29 فريق من فئة الجامعات، و 44 فريق من المدارس الثانوية، برعاية استراتيجية من كل من "تمكين" و"بوينج" و"ألبا" و"بتلكو". ‎