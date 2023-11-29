إنجاز البحرين تكشف عن خطط توسع وشراكات استراتيجية في الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة للعام الأكاديمي 2023-2024، بحضور 14 عضوا من أعضاء مجلس إدارتها. وتم تسليط الضوء على إنجازات المؤسسة ونجاحاتها وتطلعاتها ومبادراتها للعام المقبل، حيث تم الوصول إلى 149,768 طالب وطالبة للعام الدراسي 2022-2023، بدعم من أعضاء مجلس إدارة إنجاز البحرين والذين ساهموا بدور فعّال في إحداث تأثير ملموس على جيل شباب المستقبل.
وقد تم التطرق في الاجتماع إلى التأثير الكبير لبرامج إنجاز البحرين على الطلبة حيث استفاد أكثر من 615,000 طالب وطالبة خلال السنوات الماضية، وتستعد المؤسسة لإشراك أكثر من 2500 متطوع ومرشد في العام الدراسي الحالي، وتوسيع نطاق عملها ليشمل أكثر من 300 مدرسة حكومية، و32 مدرسة خاصة، و11 جامعة.
كما تم تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المبادرات والشراكات خلال الاجتماع، بما في ذلك إطلاق إنجازCampus
، وبرنامج Code Tech بالتعاون مع بنك البحرين والكويت، و مبادرة جديدة مع شركة Reboot، ومشروع Dr. Earth ، وبرنامج انطلق الموسم الثاني بالشراكة مع بنك البحرين الوطني، وتوسيع برنامج توستماسترز، بدعم من شركة بابكو للتكرير.
ومن جانب آخر نوّهت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين عن مشاركة خمسة من أعضاء فريق إنجاز البحرين في مؤتمر جونير أتشيفمنت للقيادة العالمية 2023 في بانكوك - تايلاند، حيث هدف المؤتمر الى الابتكار الاستراتيجي وتوسيع خبرات التعلم المتمثل في تقديم 100 مليون تجربة تعليمية طلابية سنوياً حتى العام 2050.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت سموها خطط مسابقة ريادة الأعمال للشباب والمقرر عقدها في شهر فبراير 2024 في دولة قطر، والجدير بالذكر أن المؤسسة عملت على توسيع نطاق الوصول إلى فرص المنح الجامعية من خلال عقد الشراكات الرئيسية ، وتتضمن فعاليات كبرى مثل معرض التوظيف السنوي الذي سيقام في شهر يناير 2024، ومهرجان الشباب الذي سيُقام في شهر فبراير 2024، و هاكاثون Reboot المقرر عقده في شهر فبراير 2024.
وكجزء من خططها القادمة، ستقدم مؤسسة إنجاز البحرين أكثر من 26 فرصة عمل ((Internship بالتعاون مع شركاء مجلس الإدارة وشركات أخرى، لتوفير خبرة عملية قيمة لخريجي برنامج ESP الموهوبين.
وبالإشارة إلى الاجتماع السنوي، علّقت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين بالقول: "بينما ننطلق قدماً في مسيرة التمكين والابتكار في إنجاز البحرين، تلهمنا الإمكانات اللامحدودة والأفكار المبتكرة التي يمتلكها شبابنا، لذا فإننا نؤمن بأنه معاً يمكننا وضع مسار فعّال لمستقبل يحقق فيه الشباب أحلامهم وطموحاتهم، وإن التزامنا ببناء مجتمعات مزدهرة يبدأ برعاية تطلعات شباب اليوم وضمان إعدادهم جيداً ليكونوا قادة المستقبل".
خلال الاجتماع، أوضحت مؤسسة إنجاز البحرين تركيزها على دعم الأولويات في القطاعات الرقمية والتقنية، بما في ذلك برامج الروبوتات الجديدة، ومنصة الإرشاد، وأهمية التعاون مع رواد القطاع أمثال قوقل، والجمعية العامة، وبرمج.
وبالإشارة إلى النجاح الملحوظ الذي حققه برنامج "الشركة" الرائد التابع لمؤسسة إنجاز البحرين، فقد شارك فيه هذا العام 73 فريقاً مؤلفين من 29 فريق من فئة الجامعات، و 44 فريق من المدارس الثانوية، برعاية استراتيجية من كل من "تمكين" و"بوينج" و"ألبا" و"بتلكو".
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