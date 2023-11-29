البقالي يؤكد على أن يوم المرأة البحرينية أحد الثمار الهامة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
وأكد البقالي على الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات باهرة على المستويات كافة وفي شتى مجالات العمل الوطني، لافتًا إلى أن المرأة البحرينية تعد ثروة وطنية حقيقية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة، ومشيدًا في الوقت ذاته بالإنجازات والإسهامات والجهود الكبيرة للمرأة البحرينية والتي تحققت بفضل دعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
وأشاد البقالي بجهود وخطط ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، وإسهامات المجلس البارزة في دعم تقدم المرأة البحرينية، ودوره الكبير في الدفع قدمًا بقدرات النساء البحرينيات ليكنّ جنبًا إلى جنب مع أقرانهن كمساهماتٍ فاعلات في نهضة مملكتنا الغالية وتقدمها على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات.
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