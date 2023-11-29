البقالي يؤكد على أن يوم المرأة البحرينية أحد الثمار الهامة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) رفع علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية.

وأكد البقالي على الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، حيث تمكنت من تحقيق نجاحات باهرة على المستويات كافة وفي شتى مجالات العمل الوطني، لافتًا إلى أن المرأة البحرينية تعد ثروة وطنية حقيقية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة، ومشيدًا في الوقت ذاته بالإنجازات والإسهامات والجهود الكبيرة للمرأة البحرينية والتي تحققت بفضل دعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وأشاد البقالي بجهود وخطط ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، وإسهامات المجلس البارزة في دعم تقدم المرأة البحرينية، ودوره الكبير في الدفع قدمًا بقدرات النساء البحرينيات ليكنّ جنبًا إلى جنب مع أقرانهن كمساهماتٍ فاعلات في نهضة مملكتنا الغالية وتقدمها على جميع الأصعدة وفي كافة المجالات.