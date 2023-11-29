الديوان الأميري الكويتي: الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد الجابر مستقرة

صرح الشيخ محمد عبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري بأن حالة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة ولايزال يتلقى العلاج اللازم.

وأهاب الديوان الأميري إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية مبتهلين إلى الله أن يمنّ على أمير البلاد بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، قال إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، قد دخل المستشفى صباح هذا اليوم إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وأن الحالة الصحية للأمير مستقرة ولله الحمد، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.



يذكر أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937. أصبح أميراً لدولة الكويت يوم 29 سبتمبر 2020، ليصبح الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال. وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق. كما تقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولي منذ عام 1962 ولستة عشر عاما، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، ووزيراً للدفاع عام 1988.



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