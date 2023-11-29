ضربة موجعة للريدز..ليفربول يخسر خدمات بيكر وجوتا بسبب الإصابة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المدرب الألماني لنادي ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب الأربعاء أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدوري السبت الماضي.
وبدا أن أليسون الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الأخيرة من مواجهة سيتي لكنه تمكن من إكمال المباراة.
وقال كلوب عشية استضافة لاسك لينتس النمسوي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ": "كلاهما سيغيبان. أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى. ليس يومًا بعد يوم، لن يلعب غدًا، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي. ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعًا ما".
وأضاف "(إصابة) أليسون ليست سيئة (كما كنا نعتقد)".
وتابع "سيستغرق ديوغو وقتًا أطول قليلاً. لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء. علينا أن نرى".
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