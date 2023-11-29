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ضربة موجعة للريدز..ليفربول يخسر خدمات بيكر وجوتا بسبب الإصابة

11/29/2023 10:00:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المدرب الألماني لنادي ليفربول ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب الأربعاء أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدوري السبت الماضي.

وبدا أن أليسون الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الأخيرة من مواجهة سيتي لكنه تمكن من إكمال المباراة.

وقال كلوب عشية استضافة لاسك لينتس النمسوي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ": "كلاهما سيغيبان. أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى. ليس يومًا بعد يوم، لن يلعب غدًا، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي. ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعًا ما".

وأضاف "(إصابة) أليسون ليست سيئة (كما كنا نعتقد)".

وتابع "سيستغرق ديوغو وقتًا أطول قليلاً. لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء. علينا أن نرى".


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