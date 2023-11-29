يزن العوران أميناً عامَّاً لديوان التَّشريع والرَّأي

يزن العوران أميناً عامَّاً لديوان التَّشريع والرَّأي
التاريخ
11/29/2023 9:28:13 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعيين يزن وائل هويمل العوران أميناً عامَّاً لديوان التَّشريع والرَّأي.
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