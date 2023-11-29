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يزن العوران أميناً عامَّاً لديوان التَّشريع والرَّأي

11/29/2023 9:28:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعيين يزن وائل هويمل العوران أميناً عامَّاً لديوان التَّشريع والرَّأي.

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