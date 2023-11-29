المدرجات الخاوية تبعد صلاح عن السعودية

كشفت تقارير صحفية، عن وجود عقبة قد تقف أمام انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري السعودي مستقبلاً.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو"، فإن العقبة التي قد تبعد صلاح عن الانضمام إلى الدوري السعودي، هي الحضور الجماهيري في السعودي، الذي لا يشهد تواجداً كبيراً كما هو الحال في أوروبا، مشيرة إلى إنه في كثير من المباريات تظهر المدرجات شبه خاوية، مثل لقاء الوحدة والخليج الذي شهدت حضور 447 متفرجًا فقط، ومباراة الاتفاق وأبها التي حضر فيها 976 متفرجًا، وبشكل عام متوسط الحضور مع نصف فرق الدوري السعودي لا يتعدى 5000 متفرج.

وترى الشبكة الإنجليزية، أن أندية الدوري السعودي لم تنجح حتى الآن في إقناع الجماهير بالحضور إلى المباريات لمشاهدة نجوم الكرة العالمية الذين تم جلبهم إلى السعودية من فرق أوروبية كبرى، وهو ما قد يبعد محمد صلاح عن الوصول إلى المملكة، خاصة إن نجوميته ستصبح مهددة وقد تتراجع، بالتالي خسارة عقود الرعاية التي توقع معه.

وارتبط محمد صلاح خلال الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي مع وجود اهتمام من قبل اتحاد جدة، إلا أن ليفربول أعلن في أكثر من مناسبة رفضه القاطع الاستغناء عن صلاح، كونه أحد أهم نجوم الريدز على مدار المواسم الماضية.

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