دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يواصل أرقامه القياسية وجوارديولا يشيد بـردة الفعل



أكد الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن ردة الفعل أمام لايبزج خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا تضاف إلى مكاسب الفريق من المباراة لأنها ستفيده في المستقبل.

وفاز مانشستر سيتي على لايبزج 3-2 مساء أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بدوري الأبطال ليحقق ولاعبوه العديد من المكاسب والأرقام القياسية والمهمة في هذه المباراة، علما بأنه ضمن قبلها التأهل للدور الثاني (دور الـ16) في البطولة التي يسعى للدفاع عن لقبها.

وقال جوارديولا: "كانت ليلة عظيمة.. بلغنا النقطة 15 من 15 نقطة متاحة.. وبالنسبة للأداء، كان من الممكن أن نقدم أفضل من ذلك. كان الوضع مماثلا أمام تشيلسي. تلقينا تحذيرين وأهدرنا بعض الفرص. ربما يكون من الجيد في المستقبل أن نفوز هكذا. علينا أن ننظر في المرآة وأن نؤدي بشكل أفضل".

وأضاف: "تصدرنا مجموعتنا. لا أعلم منافسنا في الدور الثاني. أظهرنا مجددا قدرتنا على العودة في المباريات. سجلنا مبكرا في الشوط الثاني، وسيكون الوقت طويلا أمام منافسنا".

وأشار جوارديولا إلى ردة فعل فريقه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف بعد تقدم لايبزج بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ما يعني قدرة الفريق على ردة الفعل في مواجهة منافسيه وهو ما قد يفيده في بعض المباريات مستقبلا مع ضرورة توخي الحذر من إتاحة الوقت للمنافس للقيام بنفس الشيء.

وخلال الفوز في مباراة الأمس، عزز "سيتي" رقما قياسيا يمتلكه وحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ19 على التوالي في البطولات الأوروبية وهو رقم قياسي للأندية الإنجليزية بشكل عام.

وضمن مانشستر سيتي بهذا الفوز صدارة المجموعة موسعا الفارق مع لايبزج إلى 6 نقاط قبل مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة. وبهذا، ضمن "سيتي" صدارة مجموعته بدوري الأبطال للموسم السابع على التوالي، ولكنه يستطيع تحقيق إنجاز غير مسبوق حال فاز بمباراته الأخيرة في المجموعة على ريد ستار الصربي لتكون المرة الأولى التي يحسم فيها العلامة الكاملة بدور المجموعات في البطولة بالفوز في المباريات الستة.

وواصل النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم الفريق أرقامه القياسية وبصماته المميزة من خلال هدفه في مرمى لايبزج أمس، وأصبح أسرع لاعب يصل لحاجز الـ40 هدفا في المسابقة؛ حيث حقق هذا خلال 35 مباراة فقط، فيما احتاج النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي إلى 45 مباراة لبلوغ هذا العدد من الأهداف.

كما احتاج الفرنسي كيليان مبابي إلى 59 مباراة والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 61 مباراة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 61 مباراة أيضا.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف في شباك لايبزج إلى 12 هدفا بفارق 5 أهداف على الأقل عن رصيده في مرمى أي فريق آخر خلال مسيرته مع الأندية حتى الآن.

وإلى جانب هذه المباراة بأرقامها المميزة، كانت مباريات الأمس بنفس الجولة مثمرة بشكل كبير حيث حسمت 4 بطاقات تأهل للدور الثاني؛ وكانت من نصيب برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبوروسيا دورتموند الألماني ولاتسيو الإيطالي.

وفاز برشلونة على بورتو البرتغالي 2-1 لينفرد بصدارة المجموعة الثامنة ويحجز مقعده في دور الـ16 بعد مباراة أصبح خلالها البرتغالي المخضرم بيبي (40 عاما و275 يوما) مدافع بورتو خامس أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بدوري الأبطال الأوروبي.

وحسم أتلتيكو مدريد ولاتسيو بطاقتي التأهل من المجموعة الخامسة برفع رصيدهما إلى 11 نقطة و10 نقاط على الترتيب، بفوز الأول على مضيفه فينورد الهولندي 3-1 والثاني على سلتيك الاسكتلندي 2-0.

وفي المجموعة السادسة (الحديدية)، حسم دورتموند بطاقة تأهله أيضا بالفوز على مضيفه ميلان الإيطالي 3-1 فيما شهدت المباراة الأخرى في المجموعة تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيوكاسل الإنجليزي 1-1 بفضل هدف التعادل من كيليان مبابي للفريق الفرنسي، لينجح مبابي بهذا في هز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في ملعب فريقه بدور المجموعات لدوري الأبطال ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في هذه المباريات الـ8.

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