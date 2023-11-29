طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام غائما أحياناً أقصى الشمال وقد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 04:36 والجزر الأول عند الساعة 21:25 والجزرالثاني عند الساعة 08:13.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 85 40

دبي 29 21 90 35

الشارقة 28 20 90 35

عجمان 29 21 95 35

أم القيوين 28 22 95 40

رأس الخيمة 30 20 85 45

الفجيرة 29 22 80 35

العـين 28 15 90 30

ليوا 28 19 85 30

الرويس 30 20 80 40

السلع 31 21 85 45

دلـمـا 28 23 80 50

طنب الكبرى 27 25 75 50

طنب الصغرى 27 25 75 50

أبو موسى 28 24 75 50.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز