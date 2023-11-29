حمدان بن محمد: يوم الشهيد يوم وفاء وعرفان لبطولات سيخلّدها التاريخ رمزاً لعزة الإمارات وكرامتها وشموخها



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن بنيان دولة الإمارات تأسس على ثوابت وطنية راسخة وقِيَم نبيلة تأصّلت في نفوس أبنائها، وتوارثتها الأجيال، ومن أهمها قيم الوفاء والعطاء والتفاني في خدمة الوطن والتباري في رفعة شأنه وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمنه وإعلاء شأن أهله بين الأمم والشعوب، وهي ذاتها القيم التي حفظت على الدولة صلابة اتحادها ورسوخ القواعد التي قامت عليها مؤكدةً قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، فيما تتجلى تلك القيم في العديد من المناسبات، ومنها "يوم الشهيد" بما تجسده هذه المناسبة في كل عام من قيمة ترقى بأصحابها إلى أعلى المراتب وهي قيمة الفداء في سبيل الوطن، والتضحية بالروح

ليبقى عزيزاً أبياً شامخاً.



وأوضح سمو ولي عهد دبي أنه في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مسيرة النماء والبناء والتطوير واضعةً المستقبل المزدهر والريادة فيه هدفاً تتضافر في تحقيقه الجهود، تبقى تضحيات شهداء الوطن الأبرار ماثلة أمام أبناء الإمارات تشد من أزرهم وتحفزهم على مزيد من العمل والبذل والعطاء، للانتقال بهذه الدولة الفتية من نجاحات إلى نجاحات أكبر ومن إنجازات إلى إنجازات أهم وأشمل تتقدم بها إلى الأمام دائماً ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال سموه: "يوم الشهيد هو يوم وفاء وعرفان لبطولات سيخلّدها التاريخ رمزاً لعزة الإمارات وكرامتها... لقد سطر شهداؤنا الأبرار بدمائهم الزكية أروع قصص البطولة في ميادين الفداء التي خاضوها متسلحين بقوة انتمائهم للوطن ورسوخ ولائهم لقيادته، وصلابة وحدتهم والتفافهم حول رايتهم، متقدمين الصفوف للذود عن الحق وإعلاء كلمته".

وأضاف سمو ولي عهد دبي: "ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار محفوظة في ذاكرة الوطن، وستبقى تيجان عزٍ وكرامة تكلّل هامات الرجال رمزاً لشموخ الإمارات وصلابة عزيمة أبنائها وصدق إصرارهم على صون مقدرات وطنهم وحماية مكتسباته، حتى وإن كان الثمن هو التضحية بالروح كي تبقى الإمارات قويةً منيعةً في مواجهة أعتى التحديات، ولتبقى رايتها ترفرف عالياً عنواناً لرفعتها في كل وقت وحين".



ودعا سموه شباب الإمارات أن يتوقفوا أمام قصص البطولة التي كتب فصولها رجال أشداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وجعلوا ضمان أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقرار شعبه وحماية مصالحه غاية تتضاءل أمامها التضحيات مهما كان حجمها، للتدبُّر فيما تحمله تلك البطولات من دروس وعِبَر للأجيال الجديدة، تلهمهم وتحفزهم وتقود خطاهم على دروب العطاء، وتحثهم على مضاعفة العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تترسخ معها يوماً بعد يوم المكانة الرفيعة لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، ولتوطيد دعائم مستقبل وطن قوي مزدهر يُعلي مبادئ الحق والعدل والسلام.



وفي يوم الكرامة، وجّه سمو ولي عهد دبي تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة الإماراتية البواسل، معرباً عن كامل تقديره لما يقومون به من أدوار يؤدونها بكل شرف وأمانة لتعكس نهج الإمارات الذي سارت عليه منذ تأسيسها، وهو النهج الداعي إلى السلام والمساعدة على نشر أسبابه وإقرار أسسه ومقوماته في ربوع الأرض، ولما تقدمه القوات المسلحة من نموذج مشرّف في مجال دعم العمل الإنساني العالمي، تأكيداً لالتزام الإمارات الراسخ بالمبادرة إلى مدّ يدِ العون لكل محتاج وفي كافة الأوقات.

كما وجّه سموه تحية إجلال وتقدير لأمهات وذوي شهداء الوطن الأبرار، لما قدموه من أروع آيات الانتماء للوطن والثبات والفخر بتضحيات أبنائهم وذويهم في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته وتأكيد سيادته، لتظل رايته عالية خفاقة في سماء المجد والكرامة.

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