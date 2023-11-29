مكتوم بن محمد: شهداؤنا جسّدوا أعظم معاني الولاء للوطن والفداء في سبيل الحفاظ على راية اتحاده خفاقة عالية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن شهداء الوطن جسّدوا أعظم معاني الولاء للوطن والفداء في سبيل الحفاظ على راية اتحاده خفاقة عالية، وبذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وصون مكتسباته وأن الإمارات، وشعبها الأبيّ، تستذكر في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، أبطالاً وهبوا حياتهم لخدمة الوطن كي يبقى آمناً مطمئناً عزيزاً وشامخاً.

وقال سموه: "في يوم الشهيد، نقف إجلالاً لذكرى أبطال ضحوا من أجل الوطن مجددين عهدنا لوطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مقدرين ما قدمه شهداؤنا الأبرار من مواقف وطنية مشرفة ستبقى محفورة في تاريخ الإمارات لتُلهم الأجيال المتعاقبة وترسخ في نفوسهم كل معاني التضحية والفداء".

وأضاف سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "وكما تستذكر تضحيات وعطاء وبذل الشهداء الأبرار الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن، فإننا نتوجه بتحية فخر وتقدير وإجلال لأبطال قواتنا المسلحة حماة الوطن المرابطين في ميادين الشرف، مثمنين ما يبذلونه من جهود في ساحات البذل والعطاء لخدمة الوطن كي يتمتع أبناؤه بالاستقرار والسلام تحت راية الاتحاد ".

كما توجّه سموه بتحية إعزاز وإكبار لتضحيات أمهات الشهداء وآبائهم وذويهم الذين زرعوا فيهم حب الوطن والانتماء، وضربوا أروع الأمثلة في الوطنية، ومقدمين صورة مشرفة عن مجتمع الإمارات وقيمه الأصيلة، مؤكداً سموه أن أسر الشهداء ستظل محل رعاية وتقدير

دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وأبنائها الأوفياء.

وفي الختام، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن أبناء الإمارات سيظلون مخلصين لتراب وطنهم، حامين لرايتها، ملتفين خلف قيادتهم الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل رفعة شعبها ووطنها والمحافظة على مقدراته ومكتسباته في كل وقت وحين.

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