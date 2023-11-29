أحمد بن محمد: شهداؤنا قدموا أسمى معاني التضحية فاستحقوا أن نخلّد ذكراهم الغالية

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي،

أن يوم الشهيد هو يوم نستذكر عطاء أبطال قدموا أسمى معاني التضحية والوفاء لوطنهم الغالي فاستحقوا أن نخلد ذكراهم الغالية وأن نستلهم تضحياتهم كمداد يحفزنا ويحث خطانا على طريق الإنجازات الذي تواصل معها دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في شتى المجالات.



وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "إن هذا اليوم هو المناسبة التي نعبر فيها عن مدى العرفان والتقدير الذي نكنه لذكرى شهداء الوطن الأبرار، الذين قضوا في ميادين الشرف والكرامة ولم يترددوا في بذل دمائهم الطاهرة فداءً لوطنهم، ودفاعاً عنه، وولاءً لقيادته الرشيدة، كي تظل راية الوطن عالية خفاقة.



وأضاف سموه: " في هذا اليوم المجيد، نذكر بكل الوفاء والعرفان تضحيات أبطالنا شهداء الواجب الذين أظهروا أروع أشكال البطولة والفداء في سبيل الحفاظ على كرامة الإمارات وعزتها وأمنها.. لقد سطّر شهداء الوطن أسماءهم بأحرف من نور في سجل الفخر والشرف، مقدمين أرقى صور العطاء والفِداء للوطن. وستبقى في ذاكرتنا جميعا سيرة هؤلاء الشهداء الأبطال، نترحم على أرواحهم الطاهرة ونتخذ من تضحياتهم حافزاً لمواصلة مسيرة العطاء ليبقى وطننا شامخاً رفيع المقام بين الأمم والشعوب.



وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن يوم الشهيد الذي يوافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام بات يوماً تتجسد فيه قيم تآزر المجتمع وتكاتف أفراده، بكل ما يعبر عنه هذا اليوم من حب وولاء وانتماء إلى الوطن، تخليداً لذكرى أبطال نالوا شرف الشهادة، وهم يؤدون واجبهم بكل شرف وأمانة في ساحات العزّ والمجد.



وختم سموه بقوله: "في هذا اليوم، نبعث برسالة شكر وعرفان لأمهات وآباء الشهداء وأبنائهم وعائلاتهم وذويهم، تقديراً لتضحياتهم التي ستبقى وضاءةً ومثالاً خالداً في تاريخ الإمارات، لما أظهروه من انتماء وفخر بتضحيات الشهداء، وما يمثلونه من مبادئ وقيم وأخلاق جَبُل عليها أهل الإمارات، والتي بفضلها سيبقى علم الإمارات خفاقاً في سماء الكرامة وستبقى هامات أبناء الإمارات مرفوعة بعز وشموخ".



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