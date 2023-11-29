العملات المشفرة تورط كريستيانو رونالدو

وجهت اتهامات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالترويج للاستثمار في أوراق مالية غير مسجلة ببورصة العملات المشفرة.

وتفاجئ رونالدو، برفع دعوى قضائية ضده من مدعين زعموا أنهم تعرضوا لخسائر بسبب ترويجه لمنصة تداول العملات المشفرة للبيتكوين (بينانس) المتورطة قانونيًا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وجاء في الدعوى القضائية أن NFTs (رموز غير قابلة للاستبدال) المرتبطة ببينانس التابعة لرونالدو، روجت للاستثمارات في الأوراق المالية غير المسجلة في بورصة العملات المشفرة.

وجاء في ملف تم تقديمه أول أمس الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، إلى محكمة مقاطعة أمريكية في فلوريدا، أن رونالدو روج وساعد وشارك بنشاط في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة بالتنسيق مع "بينانس".

ودخلت بينانس في شراكة متعددة السنوات مع رونالدو منتصف عام 2022 للترويج لسلسلة من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مع إدراج 3 مجموعات للنجم البرتغالي في سوق البورصة الخاص بها.

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