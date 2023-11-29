-->

Thursday, 30 November 2023 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العملات المشفرة تورط كريستيانو رونالدو

11/29/2023 9:28:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجهت اتهامات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالترويج للاستثمار في أوراق مالية غير مسجلة ببورصة العملات المشفرة.

وتفاجئ رونالدو، برفع دعوى قضائية ضده من مدعين زعموا أنهم تعرضوا لخسائر بسبب ترويجه لمنصة تداول العملات المشفرة للبيتكوين (بينانس) المتورطة قانونيًا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وجاء في الدعوى القضائية أن NFTs (رموز غير قابلة للاستبدال) المرتبطة ببينانس التابعة لرونالدو، روجت للاستثمارات في الأوراق المالية غير المسجلة في بورصة العملات المشفرة.

وجاء في ملف تم تقديمه أول أمس الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، إلى محكمة مقاطعة أمريكية في فلوريدا، أن رونالدو روج وساعد وشارك بنشاط في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة بالتنسيق مع "بينانس".

ودخلت بينانس في شراكة متعددة السنوات مع رونالدو منتصف عام 2022 للترويج لسلسلة من الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مع إدراج 3 مجموعات للنجم البرتغالي في سوق البورصة الخاص بها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29112023000110011019ID1107510070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث