-->

Thursday, 30 November 2023 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيدان يقرر العودة للتدريب من بوابة أحد الفرق الأوروبية الكبرى

11/29/2023 9:28:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يستعد أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد زين الدين زيدان للعودة إلى مجال التدريب مجددا، حيث كشفت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء عن الموعد الذي حدده "زيزو" لذلك.

ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد في مايو 2021، ومنذ ذلك الحين لم يرتبط مع أي فريق أو منتخب علما بأن "زيزو" كان قريبا من قيادة باريس سان جيرمان في صيف 2022، بعد رحيل ماوريسيو بوكيتينو، كما ارتبط بمنتخب فرنسا، قبل أن يمدد ديدييه ديشامب تعاقده عقب مونديال قطر 2022.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قرر زيدان العودة للتدريب بداية من الموسم المقبل، وتولي قيادة أحد الفرق الكبرى في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن زيدان لا يستبعد تولي قيادة ريال مدريد في ولاية ثالثة، بعدما حقق مع النادي الملكي 11 لقبا، من بينهم 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت أن زيدان البالغ عمره 51 عاما، سيكون على استعداد لقيادة ريال مدريد للمرة الثالثة، إذا لم يجدد كارلو أنشيلوتي عقده.

وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع الريال بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو": "رغم أن رحيل زيدان الأخير عن ريال مدريد كان مفاجئا بعض الشيء، إلا أن المدرب الفرنسي يواصل الحفاظ على علاقة ممتازة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29112023000110011019ID1107510069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث