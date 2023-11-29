قد لا تعرفها.. 10 حقائق متميزة عن متحف المستقبل في دبي

نجح متحف المستقبل في استقطاب أنظار العالم منذ افتتاحه بفضل تصميمه المُبتكر والمستقبلي، وتمكّن من ترسيخ مكانته كمركز للحوارات المعرفية، ومنارة للمبدعين والمبتكرين، ومحفز حقيقي للتغيير. وعلى الرغم من معرفة الكثيرين بتفاصيل تصميم هذه الأعجوبة المعمارية، ودورها الرائد كمنصة عالمية لدعم وتسخير الأفكار التقدمية والمستقبلية، نستعرض فيما يلي بعض الحقائق التي تجعل منه متحفاً استثنائياً بالفعل.

1. الاحتفاء بزهرة الشرشير من التراث البيئي الإماراتي





. تأخذ منطقة "الواحة" زوار المتحف في رحلة من السكينة والطمأنينة إلى مساحة مستقبلية للصحة والعافية في عام 2071، وتمنحهم ملاذاً بعيداً عن الحياة الرقمية، وتفسح لهم المجال للتأمل وإعادة اكتشاف توازنهم النفسي في مركز للحواس البشرية يعكس تموجات رمل الصحراء في صورة رقمية مبتكرة.



. يجد الضيوف عند دخولهم منطقة الواحة في الطابق الثالث نافورة مياه من الرخام الفاخر، تضفي على المساحة أجواء من الصفاء والسكينة بإطلاق العبير الفوّاح لزهرة الشرشير من التراث البيئي الإماراتي.



. استطاعت هذه الزهرة بقدرتها الفريدة على النمو والتفتح في ظروف الصحراء القاسية، إلهام عدد لانهائي من قصص الشجاعة والصبر والأمل في التراث الشعبي الإماراتي، كما تتمتع بخواص طبية علاجية وقدرة على دعم الجهاز المناعي في الجسم لتحقيق التوازن الصحي.



2. تجربة مميزة من المشاهد والأصوات الحقيقية لغابات الأمازون المطيرة



. تعكس المشاهد والأصوات التي ترحب بالضيوف عند دخول مختبر إعادة تأهيل الطبيعة في المتحف، الجوهر الحقيقي والمميز لغابات الأمازون المطيرة، إحدى أكثر المناطق تنوعاً حيوياً على وجه الأرض.



. ويقدم المتحف تصويراً رقمياً دقيقاً لجزء حقيقي من غابات الأمازون في ليتيسيا بكولومبيا، والذي يُجسد النظام الحيوي والبيئي للمنطقة بدقة وواقعية بالغة. وعمل فريق المتحف من العلماء والمصممين والمبدعين على تسجيل أصوات الحياة البرية في غابات الأمازون للأنواع المحلية من الطيور والنحل وغيرها.





. وإلى جانب الرحلة الواقعية الدقيقة التي يوفرها المختبر، فإنه يدعو الزوار إلى العمل على ربط الطبيعة بالتكنولوجيا، والتعاون على تعافي كوكبنا وحمايته.

3. تصميم الهيكل الخارجي للمتحف بمساعدة الروبوتات



. يمثّل المتحف أعجوبة معمارية فريدة بتصميم هندسي مبتكر وغير مألوف. فقد صُنع هيكل المتحف من الفولاذ المقاوم للصدأ رقمياً باستخدام أدوات تصميم بارامترية متطورة، تستفيد من الخوارزميات الحاسوبية في تمكين المهندسين المعماريين من تصميم بناء بأسلوب مختلف وغير تقليدي.



. يتكون هيكل الفولاذ المقاوم للصدأ من 1,024 قطعة جرى تصنيعها عبر عملية تخصصية بمساعدة الروبوتات، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 17,600 متراً مربعاً.







4. سيارة urbansphere ذاتية القيادة من "أودي" في معرض "مستقبلنا اليوم"



. ويضم معرض "مستقبلنا اليوم"، الذي يُعنى باستعراض تقنيات المستقبل القريب، نموذجاً مخصصاً للعرض من سيارة urbansphere من أودي، التي عمل المصممون والمهندسون على تصميمها بعناية لتناسب المدن الكبرى ذات الازدحام المروري الكبير في مختلف أنحاء العالم.





. تؤكد كلمة "sphere" في اسم السيارة على الأهمية الكبرى لتصميم المقصورة الداخلية في مستقبل عالم التنقل.



. يستعرض المعرض كذلك بدلة فضاء معدومة الجاذبية، في إطار التزامه بعرض أحدث الابتكارات في مجالات التصميم والتكنولوجيا ضمن مجموعة نماذجه ومعروضاته.



5. الريادة في الطاقة والتصميم البيئي





. حصل المتحف على الشهادة البلاتينية من نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمباني الخضراء في عام 2023، الذي يمثل تصنيفاً عالمياً للمباني الصحية والمستدامة وعالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، ليصبح المتحف الوحيد الحاصل على هذه الشهادة المرموقة في منطقة الشرق الأوسط.



. يعتمد المبنى على أحدث الوسائل البيئية والمستدامة في تطبيق أنظمة توزيع الماء والعزل الحراري والتبريد بشكل فعال ومتكامل، ما يعكس التزام المتحف بالارتقاء بمعايير المباني الخضراء في المنطقة، بما ينسجم مع الجهود العالمية للترويج للممارسات المستدامة في التصميم والإنشاء المعماري.



. يجري توليد أكثر من 30% من احتياجات المتحف بوساطة الطاقة الشمسية، إضافة إلى استخدام مصابيح LED الموفّرة للطاقة في مختلف أرجاء المتحف، فضلاً عن صنع كامل السطح الخارجي للمبنى الاستثنائي من زجاج مطوّر خصيصاً بالاعتماد على تقنيات مبتكرة لتحسين العزل الحراري.



6. المحاكاة المذهلة لرحلة إلى الفضاء الخارجي وتجربة السفر إلى المحطة الفضائية على بعد 600 كيلومتر عن الأرض





. لا يمثل المصعد الفضائي في المتحف وسيلة للنقل وحسب، بل يوفر رحلة مشوّقة نحو المستقبل، حيث يجسد مفهوم السياحة الفضائية، ويقدم للزوار تجربة مليئة بالإثارة للتعرف على الخبايا التي يمكن استكشافها في الفضاء.





. يأخذ الصاروخ الفضائي الزوار في رحلة تحاكي شعور السفر إلى ارتفاع 600 كيلومتر فوق سطح الأرض إلى محطة الفضاء المدارية - أمل، التي تمثل تصور المتحف لمسكن البشر في الفضاء، ما يسمح لهم بالتعرف على شكل الحياة التي يمكن أن توفرها محطة فضاء ضخمة في عام 2071.



7. الطباعة ثلاثية الأبعاد لثلاث مقولات ملهمة بالخط العربي الأصيل على واجهة المبنى





. تعرض واجهة المتحف، المزينة بنقوش بديعة بالخط العربي الأصيل، مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"" المنقوشة بخط صممه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج.





. وتحتفي المقولات بالعصر الذهبي للحضارة العربية في العلوم والرياضيات والجغرافيا، وتتضمن قول سموه: "لن نعيش مئات السنين ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين". وتسلط المقولات بمجموعها الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه الحضارة العربية في ريادة هذه المجالات ورسم ملامح مستقبلها.



. تم اختيار المكان المناسب بعناية لكل قطعة من النقش العربي باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بما ينسجم مع قواعد الخط العربي، ويفسح المجال أمام ضوء الشمس لإنارة المبنى.





8. نظام الري الذاتي للمنطقة الخضراء حول المتحف





. يقف مبنى المتحف على تلة خضراء خلّابة تحتضن طيفاً واسعاً من أنواع الأشجار والنباتات، لتمنح الزوار لمحة عن التنوع الحيوي والتراث البيئي للإمارات.



. تضم الحدائق التي تزين التلة الخضراء الواسعة، التي يقع عليها المتحف، شجر الغاف والسدر والنخيل والقرط المنتشرة في البيئة المحلية. كما يعالج التنسيق المُبتكر للنباتات الطبيعية التحديات التي تفرضها درجات الحرارة العالية في الصيف، بالاعتماد على نظام ذكي للري الموجه وعالي الكفاءة.





. تلعب هذه المنهجية المستدامة دوراً هاماً في الحفاظ على النباتات المتنوعة، وتدعم أسراب الطيور والنحل التي تستوطن التلة لبناء بيئة متوازنة ومتناغمة في محيط المتحف.





9. محاكي محطة الفضاء المدارية - أمل يستعرض دور الطاقة الشمسية في الفضاء في تزويد الأرض بالطاقة بحلول عام 2071 على هيئة لعبة مبتكرة



. يقع محاكي محطة الفضاء المدارية - أمل، الذي طوّرته شركة ساب الشريكة للمتحف، في وسط طابق "مستقبلنا اليوم"، ويقدم للزوار سيناريوهات مختلفة لما يمكن أن يحدث على متن المحطة، التي تمثل محطة فضائية تستخدم الطاقة الشمسية في تزويد الأرض بالطاقة بحلول عام 2071 وفق تصور المتحف.





. يواجه الزوار، بتوجيه ومساعدة الذكاء الاصطناعي، سلسلة من التحديات في هيئة لعبة، ما يتيح لهم فرصة استخدام التقنيات والحلول المبتكرة للحد من الانبعاثات والنفايات وعدم التكافؤ في الفرص إلى أقصى درجة ممكنة بهدف الوصول بالمحطة إلى رؤية أكثر استدامة.



10. الفراغ في وسط المبنى يحاكي المستقبل الواعد والآفاق المعرفية غير المكتشفة



. يحاكي الفراغ في وسط مبنى المتحف المستقبل الواعد والآفاق المعرفية غير المكتشفة، ويؤكد على الدور الذي يلعبه رواد الابتكار والإبداع في اكتشاف المجهول.





. تسمح منصة المشاهدة للزوار بالتمتع بإطلالات عبر الفراغ على نصف منحنى البنى وعلى مشاهد الإمارة الآسرة.





. يعكس التصميم الرمزي للفراغ الإمكانات اللامتناهية والآفاق الغامضة غير المكتشفة بعد، ويحتفي بالأفراد الساعين إلى دخول عوالم جديدة والارتقاء بآفاق المعارف، الذين يلعبون دوراً محورياً في تعزيز الابتكار وروح المغامرة والاكتشاف.





. إن هذا الالتزام بدعم الاكتشاف يسهم في توجيه الإنسانية نحو مستقبل أكثر إشراقاً، ويساعد على التجديد المستمر لمعروضات المتحف.







ويعد

متحف المستقبل المتحف الأول من نوعه في العالم. وقد صُمم لتغيير التصور السائد اليوم عن المستقبل، حيث يحتضن بناؤه الفريد بيئات مستقبلية غامرة ومتعددة تهدف إلى تمكين الزوار من تشكيل رؤية وتصور جديد للمستقبل. ويعتمد المتحف على تصاميم وموضوعات مميزة لبناء عالم، لم نتخيل مشاهدته قبل 50 عاماً من الآن، ويشارك الزوار فيه في تجربة واسعة تحفزهم على استخدام حواسهم الخمس بشكل فاعل. كما يمثل المتحف مصدر إلهام للإنسانية، فيشجعها على إعادة تخيل المستقبل بمختلف جوانبه واحتمالاته، من خلال المزج المتناغم بين الابتكارات العلمية والتقنية والجوانب الروحانية.



ويُعتبر متحف المستقبل أحد أكثر المشاريع الطموحة تعقيداً، ويتميز بتصميم خارجي فريد واستثنائي، يبلغ ارتفاعه 77 متراً، وتتكوّن واجهته من 1,024 قطعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مزيّنة بنقوش بالخط العربي الأصيل، وتحمل ثلاث مقولات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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