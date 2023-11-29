الإسباني كالزادا رئيساً تنفيذياً لنادي الهلال السعودي

أعلن الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيسا تنفيذيا للنادي خلفا لعبد الله الجربوع اعتبارا من مطلع يناير كانون الثاني 2024.

وقال النادي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يحمل كالزادا خبرات واسعة من خلال عمله في العديد من المناصب القيادية في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة من أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني حيث يعد كالزادا واحدا من أشهر المسوقين الرياضيين.

"يتمنى مجلس الإدارة التوفيق لكالزادا لمواصلة مسيرة النجاحات متطلعين للعمل معا من أجل تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة للنادي وتحقيق ما يسعد جماهير الهلال".

ويملك الإسباني كالزادا خبرة عريضة في مجال الإدارة الرياضية مع توليه منصب مدير التسويق لنادي برشلونة عام 2002 حتى تقلد منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم عام 2019 ليعمل بشكل منتظم مع نادي مانشستر سيتي.

ولا يعد كالزادا غريبا على نادي الهلال، حيث عمل من قبل معه في عدة مشاريع استشارية استراتيجية عام 2018، ليتعرف على النادي بشكل كبير، رغم توليه بعدها منصب المدير التجاري لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد كالزادا من أشهر المتخصصين في مجال الاقتصاد الرياضي في كرة القدم لما يملكه من خبرات دولية خلال آخر 20 عاما.

كما عمل كالزادا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تأسيس شركته عام 2009، والتي تملك حقوق صور اللاعب تجاريا وأسس عدة مشاريع استراتيجية مع عدد من أندية كرة القدم مثل شاختار دونيتسك الأوكراني وغلطة سراي التركي.

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