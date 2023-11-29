عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفيا من معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران ، جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات في منطقة الشرق الأوسط ، وبحث تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وناقش الجانبان أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهالي غزة بوتيرة مكثفة وعلى نحو آمن ومستدام ، وتطرقا إلى الأوضاع الراهنة في ضوء الهدنة التي تم التوصل لها.

كما استعرضا ملف مكافحة التغير المناخي والجهود العالمية المبذولة في هذا الصدد في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تنطلق أعماله غدا في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على الأولوية القصوى لحماية أرواح كافة المدنيين، ودعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة ، مشيرا إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يلبي احتياجاتهم.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

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