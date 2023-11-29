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بمناسبة عيد الاتحاد.. محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1249 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي

11/29/2023 9:28:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عن 1249 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

و أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر العفو يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كل المناسبات المهمة سواء الدينية أو الوطنية بإعطاء فرصة جديدة لهؤلاء الأفراد لمعاودة الانخراط في المجتمع أعضاء صالحين فيه لاسيما وأن هذه المناسبة الوطنية الغالية بكل ما تحمل من معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة وتمثل في حد ذاتها حافزاً على احترام القانون الذي يعتبر بمثابة السياج الحامي للوطن وكل من يعيش على أرضه وحافزا على الالتزام بأحكامه وتفادي أي أعمال من شأنها الإخلال بها ليعيش الجميع في أمن وسلام على أرض وطن التسامح ولينعموا بالحياة الكريمة التي توفر دولتنا أسبابها وتكفلها للمواطن والمقيم سواء دون تمييز أو تفرقة.

وأوضح سعادته أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي بالإفراج.

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