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لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإعلام تعقد اجتماعها الرابع

11/29/2023 9:22:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري الرابع لهذا العام، برئاسة السيد عبد الله خليل بوحجي مدير عام وكالة أنباء البحرين، حيث اطلعت على استعدادات الوزارة للاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2023.


وهنأ بوحجي، خلال الاجتماع، منتسبات وزارة الإعلام والمرأة البحرينية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تمثل فرصة للاحتفاء بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة في مملكة البحرين، ودورها الرائد في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في جميع القطاعات.


واستعرض الاجتماع مدى تقدم اللجنة في تنفيذ خططها وبرامجها، وما تم اتخاذه من قرارات في الجلسات السابقة، التي تهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل مختلف إدارات وأقسام وزارة الإعلام.

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