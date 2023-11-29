لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإعلام تعقد اجتماعها الرابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري الرابع لهذا العام، برئاسة السيد عبد الله خليل بوحجي مدير عام وكالة أنباء البحرين، حيث اطلعت على استعدادات الوزارة للاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2023.
وهنأ بوحجي، خلال الاجتماع، منتسبات وزارة الإعلام والمرأة البحرينية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تمثل فرصة للاحتفاء بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة في مملكة البحرين، ودورها الرائد في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في جميع القطاعات.
واستعرض الاجتماع مدى تقدم اللجنة في تنفيذ خططها وبرامجها، وما تم اتخاذه من قرارات في الجلسات السابقة، التي تهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل مختلف إدارات وأقسام وزارة الإعلام.
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