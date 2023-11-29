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نانت يوقف مدربه

11/29/2023 9:16:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نانت صاحب المركز 11 في الدوري الفرنسي، إيقاف مدربه بيار أريستوي عن مهامه.
وكتب فريق الكناري في بيان "يُعلن نادي نانت تعليق مهام بيار أستوري وجهازه المعاون على رأس الإدارة الفنية للفريق اعتبارًا من هذا الصباح، سيعلن النادي عن اسم بديله خلال النهار".
وذكر مصدر مقرّب من النادي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه في الفترة بين 1995 و1998 والمدرب السابق لأندية جانجان وبوردو وليل جوسلين جورفينيك لتولي مسؤولية تدريب الفريق.
وقال المصدر إن جورفينيك سيقود أول حصة تدريبية له الأربعاء.
وتولى أريستوي، المدرب السابق لفريقي تحت 19 عاما والرديف في نانت، قيادة الفريق الأول قبل 4 مراحل من نهاية الموسم الماضي، فأنقذه من الهبوط الى الدرجة الثانية.
لكن المستوى السيئ للاعبيه في الآونة الأخيرة حيث حصلوا على نقطة واحدة فقط في المراحل الأربع الماضية وتراجعوا الى النصف الثاني من جدول الترتيب، دفع مسؤوليه إلى اتخاذ قرار استبداله.

ملاعب

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