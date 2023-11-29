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الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

11/29/2023 9:16:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك أنه "تم اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما قائد كتيبة جنين محمد الزبيدي".


وكان جيش الاحتلال قد أعلن مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.


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