الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين
التاريخ
11/29/2023 9:16:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك أنه "تم اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما قائد كتيبة جنين محمد الزبيدي".
وكان جيش الاحتلال قد أعلن مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد اقتحامه المدينة، حيث تخلل الاقتحام مواجهات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين في مدينة جنين ومحيط مخيمها.
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