بلينكن: لم ألحظ إشارات تعب لدى حلفائنا في الناتو بشأن دعم أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في أن يوافق الكونغرس على تمويل جديد لأوكرانيا قريبا، مشيرا إلى أنه لم يتلق إي إشارات بالتعب من حلفاء الناتو بشأن دعمهاجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير في بروكسل، حيث تابع: "نأمل أن يوافق الكونغرس على طلب الميزانية التكميلية للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا له، فإن واشنطن تساعد في بناء القدرات العسكرية الأوكرانية التي ستساعدها على "ردع الهجمات في المستقبل البعيد"، علاوة على تقديم الولايات المتحدة كذلك للدعم الذي يهدف إلى دفاع كييف عن نفسها في الوقت الراهن.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى انه لم يتلق أي إشارات بالتعب من حلفاء "الناتو" فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، حيث أن الحلفاء، وفقا له، يريدون أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة عسكريا واقتصاديا وديمقراطيا.