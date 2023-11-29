بلينكن: لم ألحظ إشارات تعب لدى حلفائنا في الناتو بشأن دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في أن يوافق الكونغرس على تمويل جديد لأوكرانيا قريبا، مشيرا إلى أنه لم يتلق إي إشارات بالتعب من حلفاء الناتو بشأن دعمها
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير في بروكسل، حيث تابع: "نأمل أن يوافق الكونغرس على طلب الميزانية التكميلية للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقا له، فإن واشنطن تساعد في بناء القدرات العسكرية الأوكرانية التي ستساعدها على "ردع الهجمات في المستقبل البعيد"، علاوة على تقديم الولايات المتحدة كذلك للدعم الذي يهدف إلى دفاع كييف عن نفسها في الوقت الراهن.
وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى انه لم يتلق أي إشارات بالتعب من حلفاء "الناتو" فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، حيث أن الحلفاء، وفقا له، يريدون أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة عسكريا واقتصاديا وديمقراطيا.
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