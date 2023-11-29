كتائب القسام تعلن مقتل 3 صهاينة

كتائب القسام تعلن مقتل 3 صهاينة
التاريخ
11/29/2023 9:16:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن مقتل 3 محتجزين صهاينة جراء قصف صهيوني سابق على قطاع غزة .
ونشرت في بيان لها أسماء القتلى وهم ( شيري سلفرمان بيباس - كفير بيباس - وأرئيل بيباس)
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