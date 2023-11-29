ياسمين رئيس تعلن مفاجأة حول جنسيتها

ياسمين رئيس تعلن مفاجأة حول جنسيتها
التاريخ
11/29/2023 9:16:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بالإعلان عن جنسيتها الحقيقية، حيث نشرت من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جواز سفرها، لتكشف بذلك أنها تحمل الجنسية الفلسطينية، وهو ما اعتبره جمهورها مفاجأة كبيرة.
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