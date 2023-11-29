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عملة البيتكوين عند أعلى مستوى في 2023

11/29/2023 9:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعدت عملة "البيتكوين" المشفرة اليوم الأربعاء وبلغت 38390 دولارا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري 2023.

وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، صعدت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 2.51% إلى 38134 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وقبل ذلك من التعاملات سجلت عملة "البيتكوين" المشفرة مستوى 38390 دولارا، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ بداية العام الجاري 2023.
روسيا اليوم

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