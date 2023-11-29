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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

11/29/2023 9:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الأربعاء 29- 11- 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهات دوري أبطال أوروبا وأبرزها ريال مدريد ضد نابولي، فضلا عن مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر بالدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مودرن فيوتشر X الزمالك – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
جالاتا سراي X مانشستر يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
إشبيلية X آيندهوفن – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بايرن ميونخ X كوبنهاجن – الساعة 11 مساء
بنفيكا X انتر ميلان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ريال سوسييداد X ريد بول سالزبورج – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
ريال مدريد X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
سبورتنج براجا X يونيون برلين – الساعة 11 مساء
آرسنال X لانس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدورى الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X قادش – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 9
مواعيد مباريات دورى أبطال آسيا
تشجيانج بروفيشنال X بوريرام يونايتد – الساعة 3 ظهرا
بانكوك يونايتد X ليون سيتى سايلورس – الساعة 5 عصرا
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي
بإلى يونايتد X ستاليون لاجونا – الساعة 3 ظهرا
مواعيد مباريات الدورى ألفرنسى والقنوات الناقلة
مونبلييه X كليرمون فوت 63 – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة
مودرن فيوتشر X الزمالك – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

ملاعب

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